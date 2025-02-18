Россия и США возобновили переговоры в Эр-Рияде после перерыва

Российская и американская делегации возобновили переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде после небольшого перерыва. Об этом сообщает ТАСС.

«Представители России и США продолжили переговоры в Эр-Рияде после 15-минутного перерыва», — передает агентство.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на российско-американских переговорах объявили небольшой перерыв.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд начались переговоры делегаций России и США. В них участвуют глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Американскую сторону на переговорах представляют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Кроме того, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в переговорах с США будет отвечать за экономический аспект дискуссии.