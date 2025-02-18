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17:16, 18 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на переброску в ДНР группы польских наемников

Депутат Колесник уличил недружественные страны в попытке сорвать переговоры
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Раньше Украина пыталась втянуть НАТО в войну, сейчас этим занимаются отдельные страны, заявил член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на информацию о переброске в Донецкую народную республику (ДНР) польских наемников.

«Как раз к началу переговоров недружественные страны пытаются, грубо говоря, нам подгадить. Например, один из руководителей министерства обороны заявил, что с 18 до 25 лет добровольцы готовы пойти на фронт, перебрасывают польские войска. То есть они имитируют бурную деятельность для того, чтобы сорвать переговоры в Эр-Рияде, втянуть все-таки НАТО в войну. Раньше Украина пыталась втянуть НАТО в войну, сейчас этим занимаются отдельные страны, которые особо агрессивно относятся к России», — поделился депутат.

Ранее стало известно, что достаточно большая группа польских наемников переброшена Украиной к линии фронта на константиновском направлении в ДНР.

До этого в Следственном комитете России сообщили, что за прошедшие три недели правоохранители привлекли к уголовной ответственности 26 иностранцев из 12 стран, воевавших на стороне Украины. Среди них были, в частности, выходцы из Великобритании, Колумбии, Польши, Швеции и Аргентины.

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