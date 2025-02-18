Навка сообщила о взломе своего аккаунта в соцсетях с немецкого IP-адреса

Татьяна Навка сообщила о взломе своего аккаунта в соцсетях с немецкого IP адреса

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила о взломе аккаунта в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), посвященного ее ледовым шоу. Ее слова приводит Telegram-канале Navka Show.

«К сожалению, наш аккаунт в Instagram был взломан злоумышленниками с немецким IP-адресом. Они получили полный контроль над страницей и выдвигают мошеннические требования», — заявила бывшая спортсменка.

Навка призвала поклонников быть осторожными. «Не открывайте сообщения от нашего старого аккаунта и не переходите по ссылкам», — заявила экс-фигуристка.

Навка вместе с Романом Костомаровым завоевала золото на Олимпиаде 2006 года в танцах на льду. Также она является двукратной чемпионкой мира.