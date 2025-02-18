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05:25, 18 февраля 2025Экономика

Названа причина недовольства банков «старыми» деньгами на вкладах

Гиринский: Банки не хотят оформлять вклады со старыми деньгами на новых условиях
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Банки не слишком довольны и пытаются отказываться от «старых» денег по двум причинам. Их перечислил в разговоре с агентством «Прайм» доцент Экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Первый повод — ряд финансовых организаций не хотят переоформлять открытые еще до повышения процентных ставок вклады на новых условиях. Второй — некоторые банки не принимают банкноты прежних лет выпуска.

По словам эксперта, банки не всегда идентифицируют средства, уже когда-то побывавшие на их балансе, как новые (если срок вклада подошел к концу, клиент забрал с него деньги и снова принес их для оформления депозита на более выгодных условиях). Поэтому они не хотят платить за них по новым ставкам, которые только за последний год выросли минимум на треть (речь о средних показателях).

«Можно пожаловаться в Центробанк — в последний год число жалоб на начисление процентов выросло вдвое, возможно, в связи с подобным разделением на новые и старые деньги», — предложил Гиринский. Также можно забрать сбережения из своего банква и открыть вклад в другом, для которого эти деньги станут новыми.

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