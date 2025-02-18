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12:08, 18 февраля 2025Наука и техника

На электронные книги запретили загружать литературу через USB

The Verge: Amazon запретила загружать контент на электронные книги через USB
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Американская корпорация Amazon, один из лидеров на мировом рынке электронных книг, ввела новые ограничения против пиратства. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты медиа выяснили, что с 26 февраля Amazon отключит функцию загрузки контента на электронные книги через USB. Таким образом, пользователи не смогут скачивать литературу и прочие данные на свои ридеры через провод.

В Amazon не стали объяснять причин введения запрета, но специалисты The Verge полагают, что таким образом корпорация намерена бороться с книжным пиратством. Считается, что если пользователи потеряют возможность загружать книги по проводу, то они будут скачивать их официально через магазин Amazon и сохранять на электронные ридеры по Wi-Fi.

Авторы издания заметили, что передача книг по проводу до сих пор остается самым популярным и удобным способом сохранения литературы на устройстве. Но в Amazon продвигают способ скачивания контента через интернет. Журналисты рассказали, что компания продает книги в формате KFX, DRM-защиту с которого практически невозможно снять.

Ранее представители онлайн-школы XYZ School рассказали, что в 2024 году российские пираты чаще всего скачивали игры S.T.A.L.K.E.R. и Warhammer 40,000. При этом специалисты отметили порядочность геймеров из России: 57 процентов игроков, скачавших пиратскую версию игры, затем покупали лицензионную копию.

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