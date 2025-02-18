На электронные книги запретили загружать литературу через USB

The Verge: Amazon запретила загружать контент на электронные книги через USB

Американская корпорация Amazon, один из лидеров на мировом рынке электронных книг, ввела новые ограничения против пиратства. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты медиа выяснили, что с 26 февраля Amazon отключит функцию загрузки контента на электронные книги через USB. Таким образом, пользователи не смогут скачивать литературу и прочие данные на свои ридеры через провод.

В Amazon не стали объяснять причин введения запрета, но специалисты The Verge полагают, что таким образом корпорация намерена бороться с книжным пиратством. Считается, что если пользователи потеряют возможность загружать книги по проводу, то они будут скачивать их официально через магазин Amazon и сохранять на электронные ридеры по Wi-Fi.

Авторы издания заметили, что передача книг по проводу до сих пор остается самым популярным и удобным способом сохранения литературы на устройстве. Но в Amazon продвигают способ скачивания контента через интернет. Журналисты рассказали, что компания продает книги в формате KFX, DRM-защиту с которого практически невозможно снять.

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