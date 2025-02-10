Названы самые популярные игры среди пиратов

XYZ: S.T.A.L.K.E.R. 2 стала самой популярной игрой среди пиратов в России

В 2024 году российские пираты чаще всего скачивали игры S.T.A.L.K.E.R. и Warhammer 40,000. Об этом сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входит в холдинг Ultimate Education), с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

По данным отчета, самой популярной игрой среди пиратов в России в 2024 году оказалась S.T.A.L.K.E.R. 2 — новый тайтл украинской студии GSC Game World. Второй по популярности игрой назвали Warhammer 40,000: Space Marine 2, третьей — Black Myth: Wukong. В топ-6 также попали Path Of Exile II, Elden Ring и Helldivers 2. Данные были получены на основе опроса геймеров и анализу состояния рынка.

Также специалисты XYZ School отметили, что по итогам года пользователи скачали пиратские игры на сумму в 281 миллиард рублей. По сравнению с 2023 годом этот показатель снизился на 13 процентов. Авторы отчета объяснили это меньшим количеством громких и дорогостоящих новинок в прошедшем году.

По словам заместителя генерального директора по управлению креативным кластером Ultimate Education Владимира Синицына, 57 процентов потребителей пиратских игр впоследствии покупали лицензионную копию. «Это показывает, что игроки готовы материально поддерживать разработчиков после ознакомления с игрой», — подчеркнул эксперт.

В августе специалисты XYZ School рассказали, что во втором квартале 2024 года доля «пиратов» среди российских геймеров сократилась почти в два раза. Падение интереса произошло на фоне дефицита новых игр, вышедших за этот период.