Отключение стран Балтии от БРЭЛЛ не повлияло на Калининградскую область

Вице-премьер Новак: Отключение Литвы, Латвии и Эстонии от БРЭЛЛ не навредило РФ

Российская энергосистема в целом и Калининградская область не ощутили какого-либо негативного влияния отключения стран Балтии от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ). Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, энергоснабжение всех потребителей — населения, объектов промышленности, социальной сферы, объектов жилищно-коммунального хозяйства — не изменилось, в том числе стабильными остаются цены.

Новак подчеркнул, что безболезненно пройти разрушение созданной в советские годы системы удалось благодаря тому, что с 2014-го по 2020 годы Россия построила в Калининградской области четыре крупные электростанции на 900 мегаватт.

Латвия, Литва и Эстония отключились от БРЭЛЛ и синхронизировали свои системы с системами Евросоюза 9 февраля. Впервые о возможном выходе их из советского контура заявлялось еще в 2017 году. Официально стороны сообщили о принятом решении в 2019 году, тогда же сроком отключения был назван 2025 год, так что инициатива не связана с санкциями.

От импорта российской электроэнергии страны Балтии отказались еще в мае 2022 года. Тогда европейская биржа электроэнергии Nord Pool прекратила торги ею. В регионе объясняли решение стремлением к энергетической независимости от России.