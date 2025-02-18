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13:32, 18 февраля 2025Наука и техника

Раскрыты последствия глобальной катастрофы

BBC: Площадь мирового морского льда сократилась до рекордного уровня
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Площадь морского льда на Северном и Южном полюсах сократилась в 2025 году до рекордного уровня. Об этом сообщает BBC.

Специалисты Национального центра данных по снегу и льду США (NSIDC) выяснили, что общая площадь арктического и антарктического морского льда составила 15,76 миллионов квадратных километров. Ученые заявили, что это может привести к глобальной климатической катастрофе и раскрыли ее последствия. По их словам, без достаточного количества льда Мировой океан будет хуже поглощать тепло, что приведет к увеличению средней температуры на планете.

Отдельно в Антарктике площадь морского льда составляет 2,12 миллиона квадратных километров, в Антарктиде — 13,64 миллиона квадратных километров. Последний показатель превышает предыдущий пятидневный рекордный минимум в 15,93 миллиона квадратных километров, зафиксированный в феврале 2023 года. В настоящий момент площадь морского льда в Арктике находится на самом низком уровне для этого времени года, в Антарктике она близка к минимуму, зафиксированному со спутников в конце 1970-х годов.

«Каждый год все получаемые нами данные свидетельствуют о том, что это не временное изменение, а нечто более постоянное, подобное тому, что мы наблюдали в Арктике», — оценил тренд на сокращение ледяного покрова старший научный сотрудник NSIDC Уолтер Майер.

Британские ученые заметили, что в последние недели арктический морской лед таял больше обычного. Температура вокруг северного полюса была примерно на 20 градусов выше нормы в начале февраля, что привело к разрушению льда около Шпицбергена. Научный сотрудник Британской антарктической службы Том Брейсгедл заявил, что это весьма нетипично для этого времени года.

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«Если вы существенно измените распределение морского льда в Антарктиде и вокруг нее, вы измените ту часть планеты, которая фактически помогает нам бороться с изменением климата», — заметил профессор Национального океанографического центра Саймон Джози. По его словам, морской лед помогает распределять тепло по планете и поддерживает относительно мягкий климат в таких местах, как Великобритания и северо-запад Европы.

Ранее ученый из Рочестерского технологического института (США) Эндрю Хаверли предложил взорвать в океане мощнейшую ядерную бомбу, чтобы отсрочить изменения климата. По его подсчетам, находящиеся на глубине базальтовые породы «всосут» углекислый газ и примут на себя последствия термоядерного взрыва.

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