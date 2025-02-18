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16:28, 18 февраля 2025Наука и техника

Пользователей «Блокнота» в Windows попросили завести аккаунт Microsoft

XDA: Программа «Блокнот» начала требовать создания аккаунта Microsoft
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dillon Shook / Unsplash

Встроенный в Windows 11 текстовый редактор «Блокнот» начал требовать создания аккаунта Microsoft для продолжения работы. На это обратило внимание издание XDA.

По словам журналистов медиа, подобное сообщение увидели многие пользователи операционной системы (ОС). В нем говорилось, что для активации функций искусственного интеллекта (ИИ) для написания и редактирования текста необходимо завести аккаунт Microsoft.

Специалисты XDA объяснили, что входить в аккаунт для продолжения работы необязательно, если потребители не собираются пользоваться функциями ИИ. Однако в Microsoft просят сделать это, чтобы активировать функции Copilot на компьютере.

В материале говорится, что аккаунт Microsoft не является обязательным для использования базовых функций и сервисов Windows. Журналист XDA Саймон Батт заметил, что многие выбирают примитивный текстовый редактор «Блокнот» для быстрого просмотра документов и не хотят оставлять в программе свои данные.

В ноябре корпорация Microsoft добавила в редактор «Блокнот» продвинутые функции работы с текстом. Функция Rewrite позволила переписывать определенный фрагмент текста под конкретный запрос — например, сократить, сделать длиннее, поменять тон повествования и прочее.

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