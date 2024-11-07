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20:14, 7 ноября 2024Наука и техника

В «Блокноте» для Windows появилась поддержка ИИ

«Блокнот» для Windows 11 получил функцию переписывания текста на основе ИИ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jimin Kim / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft добавила в редактор «Блокнот» продвинутые функции работы с текстом. На это обратило внимание издание The Verge.

Новые опции, работающие на основе искусственного интеллекта (ИИ), стали доступны участникам программы бета-тестирования Windows Insider. Так, функция Rewrite позволит переписывать определенный фрагмент текста под определенный запрос — например, сократить, сделать длиннее, поменять тон повествования и прочее.

Для запуска функции нужно выделить текстовый фрагмент, нажать правой кнопкой мыши и выбрать в выпадающем меню опцию «Переписать». Затем нужно в диалоговом окне сформулировать свой запрос системе. Функция Rewrite предложит три варианта на замену текста.

При этом опция будет работать только при активном интернет-подключении. В корпорации объяснили, что запросы пользователей обрабатываются на стороне облачного сервера. В настоящий момент эта возможность доступна для пользователей в США, Франции, Великобритании, Канады, Италии и Германии.

Также в Microsoft обновили графический редактор Paint. Например, функция Generative Fill позволяет на основе запроса добавлять на изображения новые объекты.

В начале октября выяснилось, что текстовый редактор WordPad исчез из актуальной версии Windows 11. Авторы Digital Trends объяснили, что компания удалила программу из Windows по причине ее устаревания.

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