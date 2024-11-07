В «Блокноте» для Windows появилась поддержка ИИ

«Блокнот» для Windows 11 получил функцию переписывания текста на основе ИИ

Корпорация Microsoft добавила в редактор «Блокнот» продвинутые функции работы с текстом. На это обратило внимание издание The Verge.

Новые опции, работающие на основе искусственного интеллекта (ИИ), стали доступны участникам программы бета-тестирования Windows Insider. Так, функция Rewrite позволит переписывать определенный фрагмент текста под определенный запрос — например, сократить, сделать длиннее, поменять тон повествования и прочее.

Для запуска функции нужно выделить текстовый фрагмент, нажать правой кнопкой мыши и выбрать в выпадающем меню опцию «Переписать». Затем нужно в диалоговом окне сформулировать свой запрос системе. Функция Rewrite предложит три варианта на замену текста.

При этом опция будет работать только при активном интернет-подключении. В корпорации объяснили, что запросы пользователей обрабатываются на стороне облачного сервера. В настоящий момент эта возможность доступна для пользователей в США, Франции, Великобритании, Канады, Италии и Германии.

Также в Microsoft обновили графический редактор Paint. Например, функция Generative Fill позволяет на основе запроса добавлять на изображения новые объекты.

В начале октября выяснилось, что текстовый редактор WordPad исчез из актуальной версии Windows 11. Авторы Digital Trends объяснили, что компания удалила программу из Windows по причине ее устаревания.