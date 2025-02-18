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13:56, 18 февраля 2025Бывший СССР

Политолог назвал цель подготовки визита Зеленского в Саудовскую Аравию

Скачко: Присутствие Зеленского может смягчить позицию Европы
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andreas Stroh / Globallookpress.com

Политолог Владимир Скачко объяснил, почему Вашингтон позволил Киеву присутствовать на российско-американских переговорах в Эр-Рияде. По его словам, это было сделано для того, чтобы смягчить позицию Европы по урегулированию конфликта, приводит слова эксперта «Взгляд».

«Присутствие Зеленского в Эр-Рияде — преимущественно предвыборная история. Он хочет убедить электорат, что формула: "ничто об Украине без Украины" меняется на "ничто об Украине без [президента республики Владимира] Зеленского". Хотя на самом деле уместнее будет строчка из песни "Арлекино" "А мною заполняют перерыв"», — пояснил политолог.

В то же время Скачко отметил, что США могут допускать разговор с представителями Украины после диалога с Россией, чтобы донести решения в переговорных позициях, которые касаются непосредственно Киева. «Не исключено и то, что Вашингтон разрешил украинцам постоять рядом со столом переговоров, чтобы смягчить позицию Европы по этому вопросу», — допустил аналитик.

Политолог указал на то, что Зеленский может не в полной мере осознавать, что присутствие в Эр-Рияде означает согласие с его нелегитимностью: так, фактически он участвует как член украинской делегации, а не как глава государства. «Но у него и нет другого выбора, ему придется принять любой предложенный [президентом США Дональдом] Трампом договор, несмотря на претензии на месторождения в новых регионах России», — резюмировал эксперт.

16 февраля Зеленский вместе с супругой прилетел в Объединенные Арабские Эмираты. Политик встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. По итогам переговоров было подписано экономическое соглашение, которое либерализует доступ к рынку ОАЭ для украинских товаров.

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