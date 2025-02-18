Популярная в России блогерша решила родить ребенка в США

Беременная блогерша Каспарянц заявила, что будет рожать второго ребенка в США

Популярная в России блогерша Карина Каспарянц, приехавшая в США, заявила о решении остаться на некоторое время в стране и родить там ребенка. Об этом она рассказала в видео на своем YouTube-канале.

«Мы решили, что все-таки останемся рожать здесь», — объявила Каспарянц. Блогерша уточнила, что они с супругом сняли квартиру на несколько месяцев в США.

Каспарянц, беременная вторым ребенком, рассказала, что поначалу они с мужем планировали, что она будет рожать в Москве, и даже купили обратные билеты в Россию, однако позже передумали. Она объяснила такое решение желанием обеспечить второму ребенку такие же возможности, как первому, который родился в США.

Ранее Каспарянц назвала минусы США. В их число блогерша включила плохие дороги, невкусные и дорогие рестораны, а также присутствие бездомных на улицах.

Каспарянц родила сына в феврале 2023 года. Блогерша рассказывала, что решилась на роды в США в том числе для того, чтобы у ее ребенка было американское гражданство. В сентябре 2024 года она сообщила, что снова беременна.