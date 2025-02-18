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19:28, 18 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о восстановлении штатов посольств в США

Сенатор Джабаров: Восстановление посольств РФ и США пойдет на пользу сторонам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Восстановление штатов посольств России и США пойдет на пользу обеим сторонам, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Это хорошая новость. Потому что посольства работают в усеченном режиме. Не хватает персонала. Визы перестали выдавать, потому что, как они говорят, нет возможности из-за того, что нет персонала. Не дело, когда ограничивают срок пребывания сотрудникам посольства. То есть вот эти нюансы — это чисто дипломатическая работа, техническая работа дипломатов. Она должна быть приведена в норму», — высказался Джабаров.

Это хорошая тенденция. Если это будет реализовано, то пойдет на пользу обеим сторонам

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры России и США. В состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Вашингтон же на переговорах представляли госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.

По данным СМИ, одним из итогов встречи стало соглашение о восстановлении штатов посольств обеих стран.

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