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10:39, 18 февраля 2025Наука и техника

В мире стали чаще покупать дорогие смартфоны

CR: Каждый четвертый проданный в 2024 году смартфон оказался премиальным
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Потребительский интерес на мировом рынке смартфонов сдвинулся в сторону премиальных моделей. Об этом сообщается в отчете агентства Counterpoint Research (CR).

Под понятием премиум-смартфонов аналитики CR понимают устройства, оптовая стоимость которых превышает 600 долларов, или около 55 тысяч рублей. Специалисты компании заметили, что доля премиальных телефонов выросла с 15 процентов в 2020 году до 25 процентов в 2024 году. Иными словами, каждый четвертый смартфон, проданный в 2024-м, относился к премиум-сегменту.

«Сегмент премиум-класса продолжает расти, поскольку потребители выбирают высококлассные функции, лучшие процессоры, камеры, дисплеи и функции генеративного искусственного интеллекта (ИИ)», — заметил старший аналитик CR Карн Чаухан. Кроме того, дорогие смартфоны обычно являются более качественными, а производители дольше поддерживают их обновлениями. В долгосрочной перспективе это позволяет пользователям сэкономить.

Лидером на рынке премиум-устройств ожидаемо оказалась американская Apple, большая часть смартфонов которой стоит дороже 600 долларов. Она получила долю 66 процентов. Ниже расположились корейская Samsung и китайская Huawei — 18 и 7 процентов соответственно.

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Специалисты полагают, что тенденция к премиализации сегмента смартфонов продолжится в 2025 году, хотя и немного более медленными темпами.

Ранее специалисты Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) рассказали, что американские потребители в конце 2024-го стали чаще менять свои iPhone и покупать новые устройства. Главной причиной назвали новогодние распродажи и акции.

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