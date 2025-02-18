В России высказались о восстановлении экономических проектов с США

Депутат Аксаков: Возобновление экономических проектов с США необходимо

Возобновление экономических связей России и США возможно и необходимо, в том числе в интересах Америки, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Лентой.ру».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о том, что представители стран обсуждают восстановление экономических проектов на встрече в Эр-Рияде.

«У России мощнейшая природно-ресурсная база. У нас есть интеллектуальные заделы, в том числе в космосе, в некоторых направлениях приборостроения, электротехники. Мы могли бы совместить усилия в работе над искусственным интеллектом. У нас, конечно, финансовая сфера является продвинутой с точки зрения внедрения современных технологий, и здесь мы могли бы объединить усилия и, конкурируя в том числе, обеспечить взрывной рост использования современных технологий, в том числе в цифровых финансовых активах, криптоинструментах, для развития финансово-экономических отношений между странами и компаниями наших стран», — высказался депутат.

Ранее в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд начались переговоры делегаций России и США. Со стороны России на встрече присутствуют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник российского президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

