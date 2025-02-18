Путин высказался о затонувших в Черном море танкерах

Путин назвал затонувшие в Черном море танкеры миной замедленного действия

Затонувшие танкеры в Черном море нужно быстрее поднять, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

«Зачем это будет все лежать, ждать, как мина замедленного действия, когда там еще дырки появятся», — сказал российский лидер.

15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. В январе в России создали правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефти в Керченском проливе.