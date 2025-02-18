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21:20, 18 февраля 2025Россия

Путин высказался о затонувших в Черном море танкерах

Путин назвал затонувшие в Черном море танкеры миной замедленного действия
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Затонувшие танкеры в Черном море нужно быстрее поднять, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

«Зачем это будет все лежать, ждать, как мина замедленного действия, когда там еще дырки появятся», — сказал российский лидер.

15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. В январе в России создали правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефти в Керченском проливе.

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