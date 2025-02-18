России предрекли новые удары ВСУ после переговоров Москвы и Вашингтона

Военный эксперт Клинцевич: Возможны новые удары ВСУ по энергосектору

Возможны новые удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по чувствительному сектору экономики России — объектам энергетики. Такие действия Украины в ответ на переговоры Москвы и Вашингтона и возможное потепление отношений между двумя государствами предрек глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, его слова приводит «Абзац».

По мнению военного эксперта, России следует готовиться к тому, что ВСУ могут чаще бить по энергосектору, то есть местам переработки, хранения и прокачки топлива. Клинцевич добавил, что под удар также попадают предприятия транснациональных компаний, что, по мнению эксперта, говорит о выпаде Владимира Зеленского против США.

«Каспийский трубопроводный консорциум — как раз показательный пример», — напомнил Клинцевич.

Об атаке дронов на станцию КТК в Краснодарском крае стало известно 17 февраля. Промежуточная нефтеперекачивающая станция Кропоткинская из-за БПЛА выведена из эксплуатации. Удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Вице-премьер Александр Новак также связал удар по КТК с российско-американскими переговорами.