Россиян предупредили о замаскированном под бесплатные игры вирусе

«Лаборатория Касперского»: На торрентах под видом игр распространяли майнер

На торрент-трекерах было обнаружено вредоносное программное обеспечение (ПО), замаскированное под бесплатные версии игр для компьютера. Об опасном вирусе эксперты в «Лаборатории Касперского» рассказали «Известиям».

Как отметили специалисты, вредоносное ПО загружало на компьютер скрытый майнер — программу, использующая ресурсы компьютера для добычи криптовалюты. Уточняется, что речь идет о модифицированной версии майнера XMRig.

Злоумышленники распространяли майнер под видом игр-симуляторов BeamNG.drive, DysonSphere Program, Universe Sandbox, Plutocracy и Garry's Mod. Как указали в компании, за месяц от него пострадали несколько тысяч пользователей.

Глава департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров предупредил, что майнеры потребляют значительные ресурсы компьютера, из-за чего замедляется работа системы и происходит перегрев. Кроме того, по его словам, некоторые майнеры содержат дополнительные модули, способные получать данные из криптовалютных кошельков, браузеров и других приложений. «В ходе их работы пользователи могут лишиться своих игровых аккаунтов, валюты или даже данных банковских карт», — добавил Бедеров.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали маскировать вирусы, крадущие конфиденциальные данные, под известные нейросети DeepSeek и ChatGPT. Пользователей призвали быть бдительными и не устанавливать приложения из сомнительных источников.

Перед этим россиян предупредили о маскирующемся под сообщения вирусе в Telegram. Уточнялось, что мошенники, как правило, отправляют файлы с вирусом, сопровождая их вопросом: «Это ты на видео?»