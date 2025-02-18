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10:24, 18 февраля 2025Забота о себе

Россиян предупредили об аллергии на оттепель

Терапевт Баранова: Аллергия на оттепель может развиваться из-за спор плесени
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Весной некоторые люди жалуются на долгий насморк и кашель, заложенность носа, одышку, сухость в горле, думая, что это признаки простуды, однако причиной этого может быть аллергия на оттепель, предупредила терапевт Ирина Баранова. Об этом врач рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Барановой, аллергия на оттепель развивается из-за скопившихся в стенах зданий, под снегом, в упавшей листве и траве спор плесени. При потеплении они поднимаются в воздух и попадают в дыхательные пути, вызывая аллергическую реакцию. «Во время зимы в снегу скапливается огромное количество реагентов, выхлопных газов и мелких частиц металлов. В итоге из-за оттепели все это смешивается с водой и попадает в воздух, вызывая химическое раздражение слизистых. Кроме того, эти вредные вещества мы приносим домой с обувью и верхней одеждой, что может вызывать даже высыпания на коже», — объяснила врач.

Также, как отметила терапевт, причиной аллергии может стать цветение некоторых растений, например, ольхи, лещины или орешника. В связи с этим она посоветовала аллергикам отслеживать данные из карты цветения растений, особенно если аллерген известен.

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Кроме того, вызвать аллергическую реакцию способны резкие перепады температуры и влажности, добавила Баранова. Из-за изменения погоды слизистые становятся более чувствительными, поэтому даже обычная пыль может вызывать реакцию. Больше всего, по ее словам, аллергии на оттепель подвержены дети, люди с хроническими заболеваниями ЛОР-органов или кожи, а также астматики.

Чтобы снизить риск обострения аллергии, врач предложила аллергикам гулять вдали от дорог, снимать обувь и верхнюю одежду до входа в дом, после возвращения с улицы мыть лицо и руки. Если же аллергия уже проявилась, на улице нужно носить шарф или маски, а дома использовать увлажнитель или фильтр для воздуха.

Ранее Ирина Баранова сравнила вред сладкой газировки с вредом алкоголя. По ее словам, газированная вода вызывает отеки не меньше крепких напитков.

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