Назван влияющий на внешность подобно алкоголю популярный напиток

Терапевт Баранова: Газированные напитки провоцируют отеки не меньше алкоголя

От сладких газированных напитков лучше полностью отказаться, поскольку они провоцируют отеки подобно алкоголю, предупредила кандидат медицинских наук, терапевт Ирина Баранова. О неприятном побочном эффекте популярной категории напитков она рассказала в своем Telegram-канале.

Врач назвала сладкие газированные напитки ядом. «Этого не должно быть на столе ни при каких обстоятельствах», — утверждает она. Единственным исключением из этого правила Баранова считает только минеральную воду хорошего качества. По словам Барановой, сладкие газировки — это источник сахара и быстрых углеводов, подобное сочетание может вызывать отеки и скачки уровня инсулина не меньше, чем алкоголь.

Кроме того, скрытый сахар, негативно влияющий на внешность, можно найти в соках, кетчупах, готовых заправках для салатов, некоторых йогуртах, выпечке, перечислила врач. Однако, по ее словам, самыми сильными провокаторами отеков являются пиво и алкогольные коктейли с сахаром и газированной водой.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила о вызывающих повышенную потливость продуктах. По ее словам, усиливают потоотделение различные специи и все, что обладает острым вкусом — разновидности перца, имбирь, чеснок, лук, специи, наваристые бульоны с жирным мясом и специями.