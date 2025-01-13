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13:32, 13 января 2025Забота о себе

Врач предупредила о вызывающих повышенную потливость продуктах

Диетолог Соломатина: Имбирь, чеснок и лук способствуют повышенному потоотделению
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Artem Beliaikin / Unsplash

Некоторые продукты больше других способствуют повышенному потоотделению, рассказала диетолог Елена Соломатина. О вызывающих потливость продуктах она предупредила россиян в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Соломатиной, усиливают потоотделение различные специи и все, что обладает острым вкусом — разновидности перца, имбирь, чеснок, лук, специи, наваристые бульоны с жирным мясом и специями. «Если добавить еще и соль, то это сочетание может также вызвать усиленное потоотделение. Однако это случается у людей, склонных к задержке жидкости в организме», — рассказала врач, добавив, что в этом случае организм будет стремиться вывести соль и жидкость через пот.

Диетолог обратила внимание, что такой же процесс запускается, когда человек пьет чай, кофе и другие горячие напитки. Также она напомнила о так называемом синдроме китайского ресторана. По ее словам, в китайской кухне в большом количестве используется глутамат натрия, а чрезмерное употребление этой добавки приводит, в частности, к повышенному потоотделению, но ничего опасного в этом нет.

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В ряде случаев, по словам Соломатиной, иногда повышенная потливость может быть следствием недостатка гормонов. Их выработку могут тормозить некоторые продукты, например капуста любого вида (брокколи, белокочанная) или гипотериоз, возникающий из-за снижения работы щитовидной железы. Кроме того, повышенное потоотделение может возникнуть после того, как человек съест что-то сладкое, если у него есть проблемы с инсулинорезистентностью, предупредила врач.

Ранее клинический нутрициолог Юлия Гарбуз назвала способы вернуться к привычному ритму жизни после затяжного отдыха. Чтобы облегчить нагрузку на пищеварительную систему, она посоветовала для начала заменить тяжелые блюда с майонезом на легкие овощные салаты и зелень, а покупные соусы со сложным составом — на домашние заправки на основе оливкового масла и горчицы.

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