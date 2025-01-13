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07:18, 13 января 2025Забота о себе

Россиянам подсказали способы вернуться к привычному ритму жизни после праздников

Нутрициолог Гарбуз: Восстановиться после праздников помогут прогулки и ЗОЖ
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Восстановиться после праздников помогут прогулки, коррекция рациона и нормализация сна, заявила клинический нутрициолог и ЗОЖ-специалист платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Юлия Гарбуз. Способы вернуться к привычному ритму жизни после затяжного отдыха она подсказала «Ленте.ру».

Гарбуз обратила внимание, что возвращение в рабочие будни после новогодних застолий многим дается непросто: согласно исследованию SuperJob, 62 процента россиян испытывают стресс при выходе на работу после праздников. Облегчить этот процесс, по ее мнению, поможет прежде всего коррекция питания. «Праздничное застолье — серьезное испытание для пищеварительной системы. Традиционные новогодние блюда — тяжелые салаты и гарниры, жареное, жирное и копчености могут привести к неприятным последствиям — тяжести, вздутию, головным болям, метеоризму, изжоге, тошноте», — предупредила нутрициолог.

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Чтобы облегчить нагрузку на пищеварительную систему, Гарбуз посоветовала для начала заменить тяжелые блюда с майонезом на легкие овощные салаты и зелень, а покупные соусы со сложным составом — на домашние заправки на основе оливкового масла и горчицы. При этом источники клетчатки (овощи, несладкие ягоды и фрукты, бобовые, крупы) и легкий белок (рыбу и мясо птицы) надо употреблять в каждый прием пищи.

Также, по словам нутрициолога, важно снизить потребление сахара, пить больше травяных чаев и тщательно пережевывать пищу.

После праздников не стоит сильно ограничивать себя в питании. Не должно быть качелей «переедание» — «разгрузочные дни». Старайтесь пить больше чистой теплой воды для поддержания желчеоттока и разгрузки печени. Также можно устроить легкий детокс можно с помощью отвара шиповника

Юлия Гарбузклинический нутрициолог и ЗОЖ-специалист

Еще одна рекомендация Гарбуз — больше гулять и добавить активности на свежем воздухе. Так будет проще сместить фокус доедания «прошлогодних» салатов и потратить избыток полученных калорий.

Кроме того, как отметила нутрициолог, быстрее восстановиться после праздников поможет нормализация сна.

В новогодние праздники неизбежно сбивается режим, но нужно помнить, что никакие витамины не заменят сон, а досыпание днем — не равно глубокому сну с 23:00. Как только у вас появляется недосып, рука сразу будет тянутся за очередной порцией простых углеводов (за сладким) в качестве получения быстрой энергии

Юлия Гарбузклинический нутрициолог и ЗОЖ-специалист

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова предупредила, что строгие диеты, к которым многие прибегают после новогодних праздников, вредят здоровью. По ее словам, если человек получает недостаточное для жизненных процессов количество калорий, организм будет экономить расход энергии и начнет запасать жировую массу на «черный день».

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