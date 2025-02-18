Россиян предупредили об изменениях в правилах госрегистрации машин

Адвокат Кудерко: С 1 марта в России изменятся правила госрегистрации автомобилей

Адвокат Елена Кудерко сообщила, что с 1 марта в России изменятся правила государственной регистрации автомобилей. Ее слова приводит «Прайм».

Одним из ключевых изменений станет отмена обязательного наличия полиса ОСАГО при постановке автомобиля на учет. Ранее без этого документа регистрационные действия были невозможны.

Юрист добавила, что с марта появится возможность снять с учета автомобили, находящиеся в угоне. По ее словам, это позволит владельцам не платить транспортный налог, а также упростит процедуру прекращения права собственности.

Кудерко также отметила, что еще одним нововведением станет отказ в регистрации автомобиля при неуплате утилизационного сбора. Также снять автомобиль с учета можно будет через портал Госуслуг, добавила адвокат.

Ранее адвокат Анатолий Миронов рассказал россиянам о случаях, когда штраф ГИБДД может быть аннулирован. Он напомнил, что в юриспруденции есть правило: почти любое административное наказание, которое не исполнено по прошествии времени, нужно забыть.