Россиянка описала поездку в Мексику фразой «самое безобидное — это грабеж»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала страну фразой «самое безобидное — это грабеж». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

При этом автор публикации заверила, что ограбления происходят не в темных переулках, а на улицах днем. «Настоящая мексиканская преступность выходит на новый уровень. Похищения людей здесь — обычное дело. Женщин и детей воруют, машины угоняют без шансов на возврат», — пожаловалась россиянка.

Однако мексиканцы по этому поводу не переживают и живут обычной жизнью, заверила блогерша.

Ранее эта же тревел-блогерша описала отношение жителей Мексики к своим соотечественникам фразой «нас уважают за то, что мы против США». Она отметила, что быть русским в этой латиноамериканской стране — почетно.