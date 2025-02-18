Россиянка опоздала на рейс и устроила ложную тревогу в аэропорту

Пассажирка нажала кнопку пожарной сигнализации в аэропорту Перми из-за опоздания

Пассажирка опоздала на рейс и устроила ложную тревогу в аэропорту Перми. Об этом сообщает портал 59.RU со ссылкой на Пермский линейный отдел МВД России на транспорте.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 18 февраля, в аэропорту Большое Савино. 36-летняя пермчанка прошла предполетный досмотр, но не успела на рейс в Санкт-Петербург — самолет вылетел около 6:00 по местному времени. Из-за этого россиянка нажала кнопку пожарной сигнализации, и воздушную гавань пришлось эвакуировать.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что сигнализация сработала в 5:30. Пассажиров вывели на улицу, на место по тревоге прибыла аварийно-спасательная команда. К 5:45 стало понятно, что сигнал был ложным, людей вернули в терминал, а нарушительницу порядка передали сотрудникам полиции.

17 февраля двое россиян, опоздавших на рейс, ногами выбили дверь терминала и побежали к самолету в аэропорту Новосибирска. Мужчин задержали, в их отношении составили административные протоколы.