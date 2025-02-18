Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:40, 18 февраля 2025Путешествия

Россиянка опоздала на рейс и устроила ложную тревогу в аэропорту

Пассажирка нажала кнопку пожарной сигнализации в аэропорту Перми из-за опоздания
Алина Черненко

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пассажирка опоздала на рейс и устроила ложную тревогу в аэропорту Перми. Об этом сообщает портал 59.RU со ссылкой на Пермский линейный отдел МВД России на транспорте.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 18 февраля, в аэропорту Большое Савино. 36-летняя пермчанка прошла предполетный досмотр, но не успела на рейс в Санкт-Петербург — самолет вылетел около 6:00 по местному времени. Из-за этого россиянка нажала кнопку пожарной сигнализации, и воздушную гавань пришлось эвакуировать.

Материалы по теме:
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот: за что пассажиров могут выгнать из самолета?
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот:за что пассажиров могут выгнать из самолета?
6 октября 2023
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

В пресс-службе аэропорта рассказали, что сигнализация сработала в 5:30. Пассажиров вывели на улицу, на место по тревоге прибыла аварийно-спасательная команда. К 5:45 стало понятно, что сигнал был ложным, людей вернули в терминал, а нарушительницу порядка передали сотрудникам полиции.

17 февраля двое россиян, опоздавших на рейс, ногами выбили дверь терминала и побежали к самолету в аэропорту Новосибирска. Мужчин задержали, в их отношении составили административные протоколы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США разработали план по экономической колонизации Украины. Как команда Трампа решила забрать у Киева половину доходов?

      В Госдуме захотели освободить от срочной службы некоторых участников СВО

      В МИД несколько раз посмотрели заявление Каллас о мирных жителях и сделали один вывод

      Российская певица не прошла на «Евровидение-2025»

      Утренняя сессия переговоров России и США закончилась

      В Британии сравнили условия сделки Украины и США с репарациями Германии

      Захарова рассказала о конце Запада как эталона демократии и безопасности

      Второй за месяц россиянин подхватил опасного паразита во время поездки в Азию

      Потребность России в кадрах оценили

      Подростков арестовали за стрельбу по сделавшему им замечание россиянину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше