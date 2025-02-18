В Европе рассказали о приманке для Трампа от Зеленского

FT: Предложение Зеленского по украинским ископаемым было приманкой для Трампа

Предложение президента Украины Владимира Зеленского по доступу к украинским ископаемым было «приманкой» для американского лидера Дональда Трампа, однако его недостатком стало отсутствие деталей. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

«Это было написано как приманка для Трампа, это очевидно», — подчеркнул источник.

По словам европейского чиновника, в предложении Зеленского при этом не были обрисованы детали, что означало, что «Трамп, по сути, мог назвать свою цену». Собеседник добавил, что окружение украинского президента сожалеет об этом, так как «потеряло контроль над происходящим».

Ранее Зеленский достиг договоренности с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом по доработке соглашения об использовании полезных ископаемых.