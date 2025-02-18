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20:19, 18 февраля 2025Бывший СССР

Советник Зеленского объяснил отмену его визита в Саудовскую Аравию

В Офисе Зеленского выразили опасения о превращении Эр-Рияда в хаб переговоров
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Serg Glovny / Globallookpress.com

Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко объяснил отмену визита украинского лидера в Саудовскую Аравию. По его словам, Зеленский не хочет, чтобы Эр-Рияд стал работать как хаб для переговоров об урегулировании конфликта, передает РИА Новости.

«Он сказал, что отменяет визит в Саудовскую Аравию, чтобы не складывалось мнение, что начал работать новый хаб для переговоров. Украина предлагает Турцию в качестве посредника», — заявил Лещенко.

По его словам, Киев хочет видеть Евросоюз за столом переговоров, а сам Зеленский хочет гарантий для Украины. Помимо этого, Лещенко выразил сожаления относительно «разрушения трансатлантического единства» в переговорах делегации США и России.

Ранее Зеленский на фоне переговоров делегаций США и России заявил, что Киев не пойдет ни на какие ультиматумы. По его словам, у него «сложилось впечатление», что делегации США и России обсуждали именно ультиматум.

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