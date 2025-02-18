Spaceflight Now: SpaceX посадит ступень Falcon 9 в районе Багамских островов

Компания SpaceX впервые попробует посадить первую ступень ракеты Falcon 9 в районе Багамских островов. Об этом сообщает издание Spaceflight Now.

В настоящее время беспилотная платформа Just Read the Instructions в ожидании посадки ступени с бортовым номером B1080 находится у острова Эксума. Запуск миссии Starlink 10-12 ожидается 19 февраля в 02:15 московского времени.

Ранее старт ракеты со спутниками Starlink планировалось провести 18 февраля. Запуск миссии был перенесен из-за погодных условий.

Ранее издание сообщило, что компания SpaceX запустила последнюю пару спутников WorldView Legion в интересах оператора Maxar Intelligence (подразделение компании Maxar Technologies).