Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:57, 18 февраля 2025Наука и техника

SpaceX посадит ступень Falcon 9 в районе Багамских островов

Spaceflight Now: SpaceX посадит ступень Falcon 9 в районе Багамских островов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Keegan Barber / NASA / Getty Images

Компания SpaceX впервые попробует посадить первую ступень ракеты Falcon 9 в районе Багамских островов. Об этом сообщает издание Spaceflight Now.

В настоящее время беспилотная платформа Just Read the Instructions в ожидании посадки ступени с бортовым номером B1080 находится у острова Эксума. Запуск миссии Starlink 10-12 ожидается 19 февраля в 02:15 московского времени.

Ранее старт ракеты со спутниками Starlink планировалось провести 18 февраля. Запуск миссии был перенесен из-за погодных условий.

Ранее издание сообщило, что компания SpaceX запустила последнюю пару спутников WorldView Legion в интересах оператора Maxar Intelligence (подразделение компании Maxar Technologies).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров оценил переговоры России и США в Саудовской Аравии

      Игрок клуба КХЛ оценил шансы Овечкина стать президентом России

      В России отреагировали на переброску в ДНР группы польских наемников

      Станция КТК получила серьезные повреждения

      Экс-глава МИД Украины заявил о совпадении интересов Трампа и Путина в одном вопросе

      Соседи Пугачевой и Галкина в Грязи подготовили на пару коллективную жалобу

      Москвичам рассказали о погоде на 23 февраля

      Экс-глава МИД Украины призвал поставить всю страну под штык

      Лавров высказался о трехступенчатом плане по Украине

      В российском городе пожаловались на «сейсмическую активность» из-за трамваев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше