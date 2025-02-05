Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:41, 5 февраля 2025Наука и техника

SpaceX запустила последнюю пару спутников WorldView для Maxar

Компания SpaceX запустила пару спутников WorldView для Maxar Intelligence
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: SpaceX

Компания SpaceX запустила последнюю пару спутников WorldView Legion в интересах оператора Maxar Intelligence (подразделение компании Maxar Technologies). Об этом сообщает издание Spaceflight Now.

Ракета Falcon 9 стартовала с площадки 39A в Космическом центре имени Джона Кеннеди 5 февраля в 02:13 по московскому времени. После отсоединения от второй ступени первая (с бортовым номером 1086) совершила успешную мягкую посадку.

Космические аппараты WorldView Legion предназначены для проведения съемки земной поверхности с разрешением 30 сантиметров. В настоящее время на средней околоземной орбите работают четыре спутника WorldView Legion, а на солнечно-синхронной орбите — шесть.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

В январе издание SpaceNews сообщило, что Национальное агентство геопространственной разведки США выбрало 13 компаний, включая Maxar Intelligence, для предоставления спутниковых снимков.

В том же месяце издание рассказало, что Минобороны Нидерландов заключило контракт с американской компанией Maxar Intelligence на поставку спутниковых снимков.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Алиев выделил миллион долларов Украине

      Маск назвал себя технической поддержкой Белого дома

      Захарова дала совет США из-за желания получить компенсации от Украины

      В Федерации шахмат России оценили призыв Карлсена к Дворковичу оставить пост главы ФИДЕ

      Познер раскритиковал идею запретить в России продажу алкоголя до 21 года

      Вероятность повышения ключевой ставки в России в феврале оценили

      Россиянин попал под дело о госизмене за покупку лекарств для украинской организации

      Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

      Концерт Дианы Арбениной потребовали отменить

      Освобожденных в ходе масштабного обмена с Украиной российских солдат сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше