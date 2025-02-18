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20:21, 18 февраля 2025Наука и техника

США и Индия расширят сотрудничество в космосе

SpaceNews: США и Индия расширят сотрудничество в сфере космоса
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Nathan Howard / Reuters

США и Индия создают инновационное партнерство INDUS Innovation в космической сфере в рамках сотрудничества между двумя странами. Об этом по итогам состоявшейся в феврале встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента США Дональда Трампа сообщает издание SpaceNews.

В совместном заявлении сторон не приводятся конкретные области сотрудничества, однако упоминается программа SpaceX AХ-4, предполагающая полет индийского астронавта на Международную космическую станцию, и готовящийся запуск совместного научного радиолокационного космического аппарата.

В июле газета Mint сообщила, что Индия и американская компания Space Exploration and Research Agency (SERA), партнером которой выступает корпорация Blue Origin из США, заключили соглашение на отправку второго индийского астронавта в космос.

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