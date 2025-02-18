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17:42, 18 февраля 2025Мир

США проигнорировали Украину

Reuters: Делегация США игнорировала вопросы об отсутствии Украины на переговорах
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Американская делегация игнорировала вопросы об отсутствии Украины за столом переговоров в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters.

«Официальные американские лица проигнорировали вопросы, которые им выкрикивала пресса о том, оттеснили ли США украинцев на этих переговорах», — передает агентство.

Авторы материала также указали на то, что американская делегация не стала отвечать на вопросы о том, «на какие уступки призовет США пойти Россию».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия и США не могут вести переговоры по урегулированию конфликта без участия Киева. По его словам, страны могут договориться только о своих двусторонних отношениях, если хотят этого.

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