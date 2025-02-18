Стало известно о судьбе вступившего в полемику с патриархом Кириллом священника

Вступивший в полемику с патриархом Кириллом священник Шляпин остался при приходе

Священник Алексей Шляпин, вступивший в полемику с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, остался при приходе и не подвергался никаким санкциям. О его судьбе стало известно Daily Storm.

Источник в Московской митрополии отметил, что никаких обысков у Шляпина не проводилось. Никаких дисциплинарных моментов в отношении священнослужителя тоже нет, заверил собеседник.

В отделе по взаимоотношениям с обществом и средствами массовой информации Одинцовской епархии также рассказали Daily Storm, что ничего не знают о внимании правоохранителей к Шляпину.

До этого некоторые Telegram-каналы распространили данные о том, что у священника из Можайска после его выступления на епархиальном собрании Московской митрополии провели обыск.

11 февраля Шляпин сказал патриарху, что долг церкви не в продвижении патриотических нарративов, а в ведении человека к Царствию Божию. В ответ глава РПЦ призвал священника подумать о том, что он «сейчас ляпнул».