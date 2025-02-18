Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:24, 18 февраля 2025Ценности

Стилист Рогов назвал россиянам самую модную обувь на весну и лето

Стилист Александр Рогов назвал плетеные туфли-тапочки самой модной обувью
Екатерина Ештокина

Фото: Jeremy Moeller / Getty images

Стилист Александр Рогов назвал россиянам самую модную обувь на весну и лето. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале, который насчитывает 166 тысяч подписчиков.

Модный эксперт рассказал, что в предстоящих сезонах популярными будут ретро-кроссовки, клоги, а также плетеные туфли-тапочки. При этом специалист призвал обратить внимание на такие бренды, как Miu Miu, Hermès, Burberry, Jacquemus, Gabriela Hearst, Chloé и Fendi.

Ранее в феврале сообщалось, что модная в 2010-х годах куртка вновь станет трендом весной. Речь шла об изделиях в стиле офицерских мундиров, которые отличаются широкими плечами, узкой талией, золотыми или серебристыми пуговицами и тесьмой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Состоялась первая встреча России и США по Украине. Что известно о ее итогах?

      В России стало меньше бесхозных домов

      Медик из ЛНР передавал данные о российских войсках ВСУ и попался

      Хинштейн раскрыл подробности о поисках пропавших жителей Курской области

      Мужчина стал жить с обезьяной и называть ее своей сестрой

      Зеленский заявил о невозможности завершить конфликт победой на поле боя

      Матч российского теннисиста Денисова в Конго прервали из-за стрельбы у корта

      Россия обсудила с США первопричины конфликта на Украине

      Соседи Пугачевой и Галкина сообщили о горящем по вечерам свете в их замке

      Россиянам с некоторыми заболеваниями посоветовали отказаться от кофе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше