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23:22, 18 февраля 2025Мир

Участник делегации РФ рассказал о шутках на переговорах

Участник делегации РФ Дмитриев рассказал о шутках на переговорах
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Делегации США и России на переговорах в Саудовской Аравии много шутили, сообщил в эфире «Россия-24» глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По словам участника делегации, шутки рассказывал и глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Там было много шуток в конце... Шутки точно сделали атмосферу более теплой. И Сергей Викторович Лавров много шутил, и другие коллеги много шутили. Так что это было хорошо», — сказал он, не уточнив содержание шуток.

Ранее Лавров заявил, что разговор российской делегации с представителями США в Саудовской Аравии был очень полезным, поскольку стороны слушали и слышали друг друга. При этом он указал на то, что достижение взаимопонимания Москвы и Вашингтона по ряду вопросов «не означает сближения позиций двух стран».

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