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15:21, 18 февраля 2025Россия

Украина атаковала Россию во время переговоров в Эр-Рияде

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Средства противовоздушной обороны предотвратили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в 12:25 по московскому времени дежурные военные сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

ВСУ предприняли попытку атаки во время переговоров делегаций России и США, проходивших в тот момент в Эр-Рияде Саудовской Аравии.

ЖЗЛ
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