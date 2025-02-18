Украина атаковала Россию во время переговоров в Эр-Рияде

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны предотвратили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в 12:25 по московскому времени дежурные военные сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

ВСУ предприняли попытку атаки во время переговоров делегаций России и США, проходивших в тот момент в Эр-Рияде Саудовской Аравии.