Украинка с самыми большими щеками в мире обнажила грудь на фото

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами снялась в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Блогерша, которая заявила, что стала обладательницей самых больших щек в мире, запечатлела себя в зеркале в черном спортивном костюме. При этом она расстегнула молнию на кофте, частично обнажив грудь без бюстгальтера.

В то же время сетевая знаменитость распустила гладко уложенные волосы, подчеркнула глаза черной подводкой и продемонстрировала длинные наращенные ногти с ярко-красным лаком.

В январе Анастасия Покрищук также показала лицо без макияжа.