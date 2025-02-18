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09:13, 18 февраля 2025Ценности

Украинка с самыми большими щеками в мире обнажила грудь на фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Анастасии Покрищук

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами снялась в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Блогерша, которая заявила, что стала обладательницей самых больших щек в мире, запечатлела себя в зеркале в черном спортивном костюме. При этом она расстегнула молнию на кофте, частично обнажив грудь без бюстгальтера.

В то же время сетевая знаменитость распустила гладко уложенные волосы, подчеркнула глаза черной подводкой и продемонстрировала длинные наращенные ногти с ярко-красным лаком.

В январе Анастасия Покрищук также показала лицо без макияжа.

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