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19:30, 18 февраля 2025Мир

Ушаков оценил состояние контактов России и США

Ушаков: Ситуация в контактах России и США является уникальной
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Ситуация в контактах России и США является уникальной, чему особенно поспособствовал телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков в эфире программы «60 минут».

«Сейчас действительно, можно сказать, уникальное развитие [контактов двух стран] с учетом общей обстановки. На прошлой неделе говорили президенты, после этого — буквально через несколько дней -— встречаются достаточно высокопоставленные люди из Москвы и Вашингтона и ведут серьезные переговоры», — рассказал представитель Кремля.

Ушаков подчеркнул, что подобное состояние двусторонних отношений является «своего рода успехом».

Ранее Ушаков заявил, что США достаточно бегло обозначили свои подходы по урегулированию конфликта на Украине, так как темой «плотно» займется специально для этого созданная переговорная группа. По его словам, в ней также примет участие спецпредставитель президента США по России и Украине Кит Келлог, хотя ранее он не участвовал в контактах с российскими представителями.

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