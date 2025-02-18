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01:30, 18 февраля 2025Мир

В Чехии и Румынии выразили разочарование отсутствием приглашения на саммит в Париже

Le Monde: Страны ЕС разочарованы отсутствием приглашения на саммит в Париже
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Лидеры ряда европейских стран собрались в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона на экстренное совещание по конфликту на Украине. При этом несколько государств, включая Румынию, Чехию и Словению, разочарованы тем, что не были приглашены на мероприятие, пишет газета Le Monde.

«Ни в одной стране нет большего количества украинских беженцев на душу населения, чем в Чехии, и мы управляем одной из самых эффективных систем поставок оружия», — сказано в статье.

В Бухаресте также высказали свое недовольство. Авторы статьи напомнили, что Румыния имеет более 600 км общей границы с Украиной и остается стратегическим местом для поставок оружия. Помимо этого, Словения выразила сожаление, что не все страны Евросоюза были приглашены на саммит в Париже.

Организаторы парижского саммита доказывают миру, что даже в Европе к странам относятся неравноправно. Это не та Европа, к которой мы стремимся, посетовала президент Словении Наташа Пирц-Мусар.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что экстренный саммит лидеров стран Евросоюза в Париже не принял никаких решений по Украине. До этого в Венгрии высказались, что участники саммита в Париже, который экстренно организовал Макрон, преследуют цель не допустить мира на Украине.

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