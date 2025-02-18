В Госдуме сравнили переговоры в Эр-Рияде с 80-ми годами XX века

Депутат Гусев: Атмосфера переговоров с США напомнила 80-е годы XX века

Атмосфера прошедших в Эр-Рияде переговоров России и США напомнила 80-е годы XX века. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Атмосфера прошедшей встречи напоминала восьмидесятые годы. Тогда в стране было ощущение, что великие державы договариваются о новом этапе сотрудничества», — сказал депутат.

По мнению парламентария, у сторонних наблюдателей встречи могло сложиться подобное ощущение из-за того, что обсуждавшиеся сегодня решения подразумевали, что Москва и Вашингтон начинают отношения сначала.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Москву представили Кирилл Дмитриев, а также глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Со стороны американцев на переговорах присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.