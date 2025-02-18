Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:29, 18 февраля 2025Россия

В Госдуме сравнили переговоры в Эр-Рияде с 80-ми годами XX века

Депутат Гусев: Атмосфера переговоров с США напомнила 80-е годы XX века
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Атмосфера прошедших в Эр-Рияде переговоров России и США напомнила 80-е годы XX века. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Атмосфера прошедшей встречи напоминала восьмидесятые годы. Тогда в стране было ощущение, что великие державы договариваются о новом этапе сотрудничества», — сказал депутат.

По мнению парламентария, у сторонних наблюдателей встречи могло сложиться подобное ощущение из-за того, что обсуждавшиеся сегодня решения подразумевали, что Москва и Вашингтон начинают отношения сначала.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Москву представили Кирилл Дмитриев, а также глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Со стороны американцев на переговорах присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию. Он назвал прошедшие там переговоры России и США сюрпризом

      Путин высказался о затонувших в Черном море танкерах

      В МИД России заявили о желании ЕС эскалации на Украине

      Илон Маск отказался помогать матери своего очередного ребенка

      Над российским регионом уничтожили три беспилотника ВСУ за 10 минут

      Бросившие курить люди поделились секретами избавления от вредной привычки

      Москвичей попросили быть внимательными на дорогах

      Россия и США провели первые переговоры с начала конфликта на Украине. Чем их результаты удивили мир?

      В США заявили о сдвиге в подходе к отношениям с Россией

      Москвичам пообещали снег на всю ночь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше