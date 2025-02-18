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14:13, 18 февраля 2025Россия

В Госдуме захотели освободить от срочной службы некоторых участников СВО

Картаполов: Готовятся нормы об освобождении от срочной службы части бойцов СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Госдуме подготавливают нормы об освобождении от срочной службы некоторых участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава оборонного комитета нижней палаты парламента Андрей Картаполов, чьи слова приводит ТАСС.

В частности, по словам депутата, меры коснутся тех бойцов, кто заключил контракт с Минобороны России и отслужил полгода.

«Начало СВО значительно усовершенствовало военный пакет, принято более 120 законов. Но нам еще предстоит решить ряд проблем: (…) Это освобождение от призыва на военную службу по призыву лиц, которые добровольно подписали контракт с Минобороны и не менее шести месяцев воевали в ходе специальной военной операции», — сказал парламентарий.

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Законопроект, предусматривающий освобождение от срочной службы добровольцев-участников спецоперации, внесли в Госдуму в конце января. Авторами документа выступили депутаты от ЛДПР.

Согласно действующим в России нормам, от срочной службы освобождаются те, кто прошел военную службу. Также под это попадают те участники СВО, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России и были призваны на службу по мобилизации.

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