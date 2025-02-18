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02:37, 18 февраля 2025Россия

В Госдуму внесут проект о праве женщин уходить в декрет на любом сроке беременности

В ГД внесут проект о праве женщин уходить в декрет на любом сроке беременности
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Государственную Думу законопроект, согласно которому предлагается разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности с выплатой пособий по беременности и родам. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке говорится, что раннее предоставление декрета даст возможность своевременно вести диагностику, прогнозировать и минимизировать потенциальные осложнения во время беременности.

Отмечается, что женщина сможет выйти в отпуск, написав заявление, и на основании выданного листка нетрудоспособности с момента постановки на учет в женской консультации.

В октябре депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о запрете работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам без детей. Парламентарии предложили внести изменения в Трудовой кодекс России.

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