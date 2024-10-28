В Госдуму внесли проект о запрете отказывать бездетным женщинам при приеме на работу

В ГД внесли проект о запрете отказывать в трудоустройстве женщинам без детей

В России необходимо на законодательном уровне запретить работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам без детей. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты ЛДПР, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Парламентарии предлагают внести изменения в Трудовой кодекс России. В пояснительной записке к документу говорится, что на практике некоторые работодатели отказывают в трудоустройстве молодым женщинам, так как опасаются их скорого ухода в декретный отпуск и выплат по беременности, родам и уходу за ребенком.

Законопроект также запрещает отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения ими возраста трех лет. Кроме того, он предполагает, что матери детей до трех лет в случае невозможности выполнения прежней работы смогут перейти на другую работу с сохранением среднего заработка — сейчас законодательно это можно сделать матери, возраст ребенка которой не превышает полутора лет.

В России вовсе не иметь детей хотели бы лишь 3,7 процента женщин и 5,4 процента мужчин, сообщали ранее исследователи проекта «Если быть точным». Между тем 17 октября депутаты Госдумы в первом чтении одобрили два законопроекта, связанных с бездетностью. Один из них предполагает введение штрафов за пропаганду чайлдфри, другой — запрещает пропаганду бездетности в интернете, СМИ, кино и рекламе.