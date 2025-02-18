Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:22, 18 февраля 2025Мир

В Кремле оценили возможность согласования встречи Путина и Трампа

Песков: Россия и США в Эр-Рияде могут договориться по встрече Путина и Трампа
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Делегации России и США в Эр-Рияде могут договориться о согласовании возможной встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, однако в настоящее время понимания по этому вопросу нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Возможно, появятся какие-то прикидки [по встрече президентов] по итогам результатам сегодняшних переговоров», — отметил официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что на данном этапе «понимания такого нет». По его словам, новая информация по теме согласования встречи Путина и Трампа может быть обнародована по итогам переговоров.

17 февраля представитель Кремля сообщил, что на российско-американских переговорах в Эр-Рияде будет затронут в том числе вопрос организации личной встречи глав двух государств.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США разработали план по экономической колонизации Украины. Как команда Трампа решила забрать у Киева половину доходов?

      В Кремле назвали главное условие по конфликту на Украине

      Дом лучшего бомбардира в истории сборной Франции ограбили

      Россиянин изнасиловал восьмилетнюю дочь собутыльника и получил 12,5 года колонии

      Врач оценил эффективность лечения бронхита банками и горчичниками

      Песков назвал условие урегулирования конфликта на Украине

      В Подмосковье наркоторговец поджег свое уголовное дело в ИВС

      Владельцы Chery пожаловались на проблемы с камерами

      Звезда кулачных боев решил продать тейпы с поединка за два миллиона рублей

      В Кремле заявили о суверенном праве Киева вступать в Евросоюз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше