В Кремле оценили возможность согласования встречи Путина и Трампа

Песков: Россия и США в Эр-Рияде могут договориться по встрече Путина и Трампа

Делегации России и США в Эр-Рияде могут договориться о согласовании возможной встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, однако в настоящее время понимания по этому вопросу нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Возможно, появятся какие-то прикидки [по встрече президентов] по итогам результатам сегодняшних переговоров», — отметил официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что на данном этапе «понимания такого нет». По его словам, новая информация по теме согласования встречи Путина и Трампа может быть обнародована по итогам переговоров.

17 февраля представитель Кремля сообщил, что на российско-американских переговорах в Эр-Рияде будет затронут в том числе вопрос организации личной встречи глав двух государств.

