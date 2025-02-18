В Кремле заявили о готовности вести переговоры с Зеленским

Песков: Путин неоднократно говорил о готовности вести переговоры с Зеленским

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности вести прямые переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что при этом любые переговоры по урегулированию конфликта должны вестись с учетом, что легитимность власти Зеленского сомнительна и может быть оспорена.