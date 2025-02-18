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12:33, 18 февраля 2025Бывший СССР

В Кремле заявили о готовности вести переговоры с Зеленским

Песков: Путин неоднократно говорил о готовности вести переговоры с Зеленским
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности вести прямые переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что при этом любые переговоры по урегулированию конфликта должны вестись с учетом, что легитимность власти Зеленского сомнительна и может быть оспорена.

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