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14:32, 18 февраля 2025Мир

В МИД раскрыли цель переговоров России и США

Замглавы МИД Грушко: Переговоры РФ и США раскрывают базовые позиции сторон
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Переговоры России и США в саудовском Эр-Рияде призваны раскрыть базовые позиции сторон, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Его цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, российско-американские переговоры стали лишь «предварительными консультациями».

Ранее в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались переговоры Москвы и Вашингтона. Российскую сторону представляет министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. США представляют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

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