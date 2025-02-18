В МИД раскрыли цель переговоров России и США

Замглавы МИД Грушко: Переговоры РФ и США раскрывают базовые позиции сторон

Переговоры России и США в саудовском Эр-Рияде призваны раскрыть базовые позиции сторон, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Его цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, российско-американские переговоры стали лишь «предварительными консультациями».

Ранее в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались переговоры Москвы и Вашингтона. Российскую сторону представляет министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. США представляют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.