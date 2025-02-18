В МИД заявили о продолжении работы Русского дома в Кишиневе

Захарова: Русский дом в Кишиневе продолжает свою работу

Русский дом в Кишиневе продолжает свою работу, поскольку Москва не получила от молдавских властей официальных требований о прекращении его деятельности. О продолжении работы российского представительства заявила в ходе еженедельного брифинга представитель МИД России Мария Захарова.

«На сегодняшний момент Русский дом в Молдавии продолжает работать, письменного уведомления о расторжении соглашения от молдавской стороны не поступало», — заявила дипломат.

Она добавила, что в случае получения распоряжения Кишинева о приостановке деятельности Русского дома, он продолжит работать до 2026 года в связи с условиями договора.

В ходе брифинга Захарова назвала попытки закрыть Русский дом продолжением антироссийского курса Молдавии. По ее словам, граждане республики просят обучение по российским программам, но их мнение игнорируется молдавскими властями.