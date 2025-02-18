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19:54, 18 февраля 2025Россия

В Подмосковье жителей начнут штрафовать за отсутствие регистрации собак

Жителей Московской области начнут штрафовать за отсутствие регистрации собак
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Жителей Московской области с марта 2025 года начнут штрафовать за несоблюдение регистрации домашних животных. Об этом сообщается на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия российского региона.

Согласно закону, регистрация собак является обязательной. При этом регистрировать остальных питомцев можно по желанию. Оформлять животных необходимо в течение двух недель после того, как им исполнится три месяца.

Поставить на учет питомцев можно будет в тех ветеринарных клиниках, которые находятся в ведении областного минсельхоза.

Ранее стало известно, что на северо-западе Москвы женщина развела в квартире больше десятка собак. Речь идет о доме, расположенном в Полесском проезде. По словам жильцов, их соседка держит в квартире 13 йоркширских терьеров.

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