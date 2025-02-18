Депутат ГД Белик назвал переговоры в Эр-Рияде первым за годы разговором по душам

В России описали переговоры в Эр-Рияде одной фразой — «разговор по душам», который состоялся впервые за последние годы. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

По словам российского парламентария, «любое великое событие начинается с первого разговора по душам». Он отметил, что в таком диалоге, как правило, рождаются новые отношения.

«И сейчас за этими переговорами следит весь мир. Для кого-то это путь к свету, а для некоторых — трещина в той стене, которую они выстроили в отношениях с Российской Федерацией», — заявил Белик.

Во вторник, 18 января, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд начались переговоры делегаций России и США. Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил возможные результаты встречи. По его мнению, переговоры приведут к конструктивному исходу, но не за один день.