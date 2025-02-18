В российском городе женщина мыла окна и сорвалась вниз

В Новосибирске женщина мыла окна на последнем этаже дома и сорвалась вниз

В Новосибирске женщина мыла окна на последнем этаже дома и сорвалась вниз. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным российского издания, горожанка пыталась позвать на помощь. Все произошло в доме на Экваторной улице в Нижней Ельцовке.

Информации о состоянии женщины не поступало.

До этого стало известно, что в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 17-летняя девушка упала с седьмого этажа в сугроб и выжила. Тогда у россиянки диагностировали перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму.

Еще раньше в Санкт-Петербурге шестиклассница выпала с балкона 13-го этажа и уцелела. У девочки выявили множество травм, в том числе переломы позвоночника.