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15:18, 18 февраля 2025Россия

В российском городе женщина мыла окна и сорвалась вниз

В Новосибирске женщина мыла окна на последнем этаже дома и сорвалась вниз
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Новосибирске женщина мыла окна на последнем этаже дома и сорвалась вниз. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным российского издания, горожанка пыталась позвать на помощь. Все произошло в доме на Экваторной улице в Нижней Ельцовке.

Информации о состоянии женщины не поступало.

До этого стало известно, что в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 17-летняя девушка упала с седьмого этажа в сугроб и выжила. Тогда у россиянки диагностировали перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму.

Еще раньше в Санкт-Петербурге шестиклассница выпала с балкона 13-го этажа и уцелела. У девочки выявили множество травм, в том числе переломы позвоночника.

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