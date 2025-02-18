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20:27, 18 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали напавшего на школьниц и полицейского мужчину

В Башкирии задержали мужчину, напавшего на школьниц и полицейского
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Башкирии задержали мужчину, напавшего на школьниц и полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статьям 139 («Нарушение неприкосновенности жилища»), 213 («Хулиганство») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным следствия, днем 17 февраля мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в подъезде одного из домов по улице Зорге. Он увидел выходившую из квартиры несовершеннолетнюю девушку, которую толкнул обратно и проник в жилище, где находились две ее подруги. Когда подруги попытались выгнать его из квартиры, мужчина нанес им телесные повреждения. На крики школьниц выбежали соседи. Нападавший скрылся с места происшествия.

Силовикам удалось оперативно установить местоположение обвиняемого, который в момент задержания оказал сопротивление и применил в отношении полицейских насилие.

С обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, устанавливаются мотивы его действий и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили почти на 6,5 года за угон полицейского авто.

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